Tevreden Verstappen vol vertrouwen: "Denk dat de kwalificatie wel goed zit"

Max Verstappen kende een goede eerste dag in Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed de snelste tijd in de eerste vrije training en noteerde de tweede tijd in de tweede vrije training. Verstappen klaagde in de tweede sessie over een paar probleempjes, maar was toch nog zeer tevreden met zijn vrijdag.

Verstappen gaat dit weekend op jacht naar zijn derde zege op rij in Zandvoort. Voor de ogen van zijn thuispubliek wil de Nederlandse regerend wereldkampioen weer gaan presteren. Op de vrijdag zette hij in ieder geval de eerste stappen naar een goed resultaat, hij was direct snel en moest in VT2 alleen de McLaren van Lando Norris voor zich dulden. Hij was dan ook niet ontevreden, wel klaagde hij over de medium speed-sectoren tijdens de tweede training.

Verbeteren

Na afloop van de tweede vrije training in Zandvoort keek Verstappen terug op de vrijdag. De Nederlander geeft in gesprek met Verstappen.com aan dat de tweede vrije training iets lastiger was: "Er zijn een paar dingen die we willen verbeteren, maar in de long runs ging de auto niet verkeerd en over het algemeen was het een goede dag. Ik was niet helemaal tevreden met de balans in de bochten, maar dat is iets wat we voor morgen moeten oplossen."

Kwalificatie

Verstappen maakt zich verder geen zorgen over de dag van morgen. Hij gaat weer vol de strijd aan voor de pole position en die ambitie steekt hij niet onder stoelen of banken: "Voor de kwalificatie denk ik dat het wel goed zit. De auto heeft veel potentieel en daarmee zouden we morgen een goede dag kunnen hebben. We moeten alleen een paar dingen finetunen en dan ben ik er vrij wel zeker van dat we er staan."