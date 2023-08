Verstappen ziet roulatiesysteem als oplossing voor toekomst Zandvoort

Dit weekend staat de Nederlandse Grand Prix op de planning. Het circuit van Zandvoort is de gastheer van het racespektakel en de tribunes rondom het circuit kleuren volledig oranje. De Nederlandse Grand Prix is een succesnummer, maar toch is de toekomst onzeker. Max Verstappen ziet een mogelijk roulatiesysteem met Spa-Francorchamps in ieder geval wel zitten.

Sinds 2021 staat de Nederlandse Grand Prix weer op de planning. De organisatie ontving in de afgelopen jaren veel lof van de teams, coureurs en vooral van de hoge heren van de Formule 1. Ondanks de complimentenregen, is de toekomst van de Grand Prix nog niet helemaal zeker. Het is namelijk nog hoogstens onzeker of Zandvoort na 2025 ook nog jaarlijks op de kalender staat. Een roulatiesysteem samen met Spa, is een mogelijkheid voor de jaren daarna.

Dit jaar hoeft Zandvoort zich nog niet druk te maken over dergelijke zaken, maar men kijkt wel al naar de toekomst. Ook Max Verstappen heeft de verhalen over een mogelijk roulatiesysteem gelezen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur laat zijn licht erover schijnen bij Motorsport.com: "Ik denk dat heel veel circuits een plekje op de kalender verdienen, maar aan de andere kant wil de Formule 1 natuurlijk ook veel geld verdienen. Dat is altijd een lastig verhaal. Ik denk dat het rouleren uiteindelijk niet verkeerd kan werken voor beide circuits."