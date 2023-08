Leclerc geen fan van overvolle kalender: "Dat wordt zwaar voor het personeel"

In de afgelopen jaren is de Formule 1-kalender flink gegroeid. Er zijn steeds meer Grands Prix bijgekomen en vlak voor de zomerstop presenteerde de sport ook nog eens een kalender met 24 raceweekenden voor 2024. Niet iedereen is hier even blij mee, volgens Charles Leclerc mogen er niet meer races bijkomen.

Volgend jaar wordt de kalender drukker dan ooit, de Grand Prix van China keert terug en ook Imola en Spa staan gewoon weer op de kalender. Aangezien er dit jaar ook weer wordt geracet in Qatar en Las Vegas, begint de kalender steeds voller te raken. De Formule 1 heeft voor 2024 wel een aantal Grands Prix verschoven om de planning geografisch gezien wat logischer te maken, maar het is nog maar de vraag of dit voor meer rust voor het personeel gaat zorgen.

Begrip

Veel mensen zijn dan ook niet blij met de overvolle kalender. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc is er geen fan van, de Monegask hoopt dat het hierbij blijft. In gesprek met Autosport is hij er nogal duidelijk over: "Nee, geen extra races meer. Aan de ene kant begrijp ik dit wel. Het is niet makkelijk om in de schoenen van de Formule 1 te staan, we zijn booming als sport en dat is geweldig. We hebben daar veel geluk mee. Maar, ik denk ook dat het teveel wordt. Niet voor ons als coureurs, want wij leven een goed leven."

Teampersoneel

Leclerc maakt zich bij een overvolle kalender vooral druk over de mensen die achter de schermen werken. Hij beseft zich dat dit veel druk met zich meebrengt: "Ik denk dat de coureurs die nu klagen zich niet realiseren dat de monteurs, engineers en de jongens van de logistiek hier drie dagen voor ons arriveren en daarna ook nog twee dagen langer blijven hangen. Ik denk dat het voor hen heel zwaar begint te worden."