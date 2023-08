Herbert twijfelt aan Verstappen-dominantie: "Dat is zorgwekkend"

Max Verstappen geldt dit weekend als de topfavoriet voor de zege in de Nederlandse Grand Prix. Verstappen evenaart bij een zege op het circuit van Zandvoort het record van de meeste zeges op rij. De dominantie van Verstappen zorgt voor veel discussie, Johnny Herbert vraagt zich af of Verstappen zich niet begint te vervelen.

Verstappen begint met een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap aan de tweede seizoenshelft. De Nederlander won voor de zomerstop slechts twee keer niet en was in de overige races oppermachtig. Sinds de Grand Prix van Miami heeft hij niet meer verloren en men vraagt zich af of dit in de nabije toekomst überhaupt nog zal gebeuren. Ook zijn team Red Bull Racing is onverslaanbaar, ze hebben tot nu toe alle Grands Prix gewonnen in 2023.

Zorgwekkend

Niet iedereen is blij met de overheersing van Verstappen en Red Bull Racing. Volgens oud-coureur Johnny Herbert vraagt zich af of de Red Bull-dominantie wel goed is voor de sport. In gesprek met CasinoSite spreekt Herbert zich uit: "Christian Horner heeft gezegd dat Red Bull niet de intentie heeft om te stoppen met domineren. Dat is zorgwekkend. Ik begrijp die mentaliteit, maar als je het vanuit een race-oogpunt bekijkt, dan is het niet goed dat iedereen wil domineren. We willen allemaal de sport beter maken."

Vervelen

Herbert is ook van mening dat de huidige situatie niet past bij het karakter van Verstappen. De Britse oud-coureur vraagt zich dan ook af hoe het met Verstappen gaat: "Ik zou denken dat Max zich begint te vervelen. Het is leuk om te winnen en te domineren, maar het is geen uitdaging. Max is het soort coureur dat een uitdaging nodig heeft. Niemand kan dat nu doen. Je kan wel stellen dat iedereen nog harder moet werken om Red Bull te kunnen uitdagen. Als oud-coureur wil ik een uitdaging hebben, ik wil racen. Ik zou niet zomaar aan de horizon willen verdwijnen."