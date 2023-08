Shwartzman vervangt Sainz tijdens VT1 Zandvoort

Ook dit seizoen zijn alle Formule 1-teams weer verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Naast de drie debutanten in Bahrein, zijn er nog geen echte rookies in actie gekomen. In Zandvoort komt daar verandering in, want Carlos Sainz zal de eerste vrije training overslaan.

Hiermee wordt het team van Ferrari het eerste team dat een 'echte' rookie zal inzetten. Net als vorig seizoen kiest de Italiaanse renstal dit seizoen weer voor reservecoureur Robert Shwartzman. De Russische coureur rijdt met een Israëlische licentie, hij is geboren in Tel Aviv, en mag dus gewoon rijden. Shwartzman reed vorig seizoen ook twee vrije trainingen voor het team van Ferrari.

Het nieuws van het trainingsritje van Shwartzman werd bekend gemaakt door teambaas Frédéric Vasseur. In gesprek met de internationale media legt hij uit hoe men tot deze beslissing is gekomen: "Onze coureurs mochten zelf kiezen wanneer ze hun bolide af zouden staan aan Shwartzman. Bij Sainz viel die keuze dus op Zandvoort. Ik weet dat het geen makkelijke situatie is, maar Carlos was wel heel direct. Het is geen makkelijke beslissing, want in Japan, Singapore en Las Vegas kan het eigenlijk niet, verder hebben we ook sprints in Austin en Qatar."