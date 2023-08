Een vergelijkbare snelheid als Norris is voor Piastri niet genoeg: "Ik wil hem verslaan"

Volgens Formule 1-rookie Oscar Piastri is de honger naar succes zeker aanwezig. De Australische jongeling debuteerde aan het begin van dit seizoen naast Lando Norris, en liet al snel een vergelijkbare snelheid als zijn teamgenoot te kunnen vinden. Maar dat is niet genoeg, meent Piastri.

Vooral bij de laatste drie Grands Prix was de MCL60-bolide van Lando Norris en Oscar Piastri in de top vijf van het veld te zien. De papajakleurige equipe lijkt met haar nieuwe aeroconcept een goede performancelijn te hebben gevonden, waardoor F1-successen in het verschiet liggen.

Piastri debuteerde dit seizoen in de koningsklasse, en was in positieve zin dé opvallende rookie-coureur. Bij meerdere races liet de Australische jongeling zien wat hij in zich heeft, en dat hij op het niveau van zijn teamgenoot kan komen. Maar daar stopt zijn honger niet, laat hij voor de Nederlandse Grand Prix weten:

"Ik wil niet dichtbij Lando (Norris) zitten, ik wil hem verslaan. Dat zal zeker niet makkelijk zijn, want volgens mij weten we allemaal wel hoe goed hij is. Het is mooi dat we zo dichtbij elkaar zitten, maar totdat ik hem verslagen heb, zal ik het gevoel hebben dat dit een on-afgesloten hoofdstuk is", meent Piastri.