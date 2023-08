Nieuwe theorie over contract Hamilton: "Misschien wil hij minder verplichtingen"

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton over een aflopend contract beschikt bij het team van Mercedes. De Brit maakt er geen geheim van dat hij zijn contract wil verlengen, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. Volgens David Coulthard kan dit nog wel eens te maken hebben met PR-werkzaamheden.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal werd Hamilton zes keer wereldkampioen en brak hij meerdere records. In het afgelopen anderhalf jaar vallen de prestaties van Mercedes echter tegen en bestaat er twijfel over de toekomst van Hamilton bij het team. De Brit noemde die geruchten onzin, maar heeft nog steeds geen nieuw contract getekend.

Sponsors

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard denkt dat een opvallende zaak ervoor zorgt dat het nieuwe contract nog altijd niet is getekend. In gesprek met PA News Agency legt Coulthard het uit: "Mercedes zal een bepaalde eis hebben qua tijd die Hamilton beschikbaar moet zijn voor sponsordoeleinden. Het team zal waarschijnlijk aan sponsoren toegang tot Lewis hebben beloofd. Sommige bedrijven zullen zelfs speciaal voor Lewis zijn gaan samenwerken met Mercedes en niet per se voor George Russell."

Portretrecht

Volgens Coulthard spelen de portretrechten van Hamilton dan ook een belangrijke rol in de onderhandelingen. De Schotse oud-coureur legt het uit: "Wellicht wil Lewis onderhandelen voor minder verplichtingen in het nieuwe contract. Het is namelijk meer dan alleen het rijden van de races. Het gaat ook om zijn portretrecht, de rechten die hij over zijn eigen image heeft en de rechten die hij verkoopt aan zijn team. Mercedes koopt meer dan alleen de diensten van Lewis als coureur, ze kopen ook zijn promotie- en imagorechten."