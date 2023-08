Manager ziet wereldkampioen in Leclerc: "Hij heeft mij nooit teleurgesteld"

Charles Leclerc is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Monegaskische Ferrari-coureur staat slechts vijfde in het wereldkampioenschap en heeft een flinke achterstand op nummer vier Lewis Hamilton. Leclercs manager Nicolas Todt heeft nog steeds veel vertrouwen in hem, Todt ziet in Leclerc zelfs een toekomstig wereldkampioen.

Leclerc worstelt dit seizoen met zijn auto. Ferrari kan de strijd niet aangaan met koploper Red Bull Racing en ook de teams van Mercedes, Aston Martin en McLaren zijn met enige regelmaat sneller dan de Italiaanse renstal. Leclerc probeert het duel wel aan te gaan, maar veel verder dan een pole position in Azerbeidzjan is hij nog niet gekomen. De teleurstelling is dan ook merkbaar bij Leclerc, zijn vertrouwelingen hebben echter nog steeds zeer veel vertrouwen in hem.

Ook zijn manager Nicolas Todt ziet veel in Leclerc. De Fransman, zoon van voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president Jean Todt, laat in de Track Limits-podcast weten hoe hij Leclerc zag groeien: "Ik wist dat hij een geweldige karter was, maar ik wist niet dat hij de potentie had om tweede te worden in de Formule 1 en dat hij alles in zich heeft om wereldkampioen te worden. In het begin waren we het erover eens om nog een jaartje in het karten te financieren. Als hij het goed zou doen, beloofde ik hem dat ik hem zoveel mogelijk zou helpen. Hij heeft mij nooit teleurgesteld."