"Red Bull bevestigt nieuwe update voor tweede seizoenshelft"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heerste in de eerste seizoenshelft en alle Grands Prix werden gewonnen door een Red Bull-coureur. De concurrentie moet nu rekening houden met nog meer snelheid, want Red Bull verwacht nog een update later in het seizoen.

Red Bull is veel sneller dan de rest van het veld, in vrijwel alle Grands Prix was de voorsprong op de andere auto's zeer groot. Vooral Max Verstappen domineerde in de eerste seizoenshelft, hij kwam tweemaal niet als winnaar over de streep en heeft een reusachtige voorsprong op zijn concurrenten in het wereldkampioenschap. Red Bull richt de focus dan ook vooral om 2024, maar dat betekent niet dat ze niet meer omkijken naar de huidige succesbolide.

Red Bull wil immers ook schitteren in de tweede helft van het seizoen. Ergens in de tweede seizoenshelft komt men dan ook met een nieuwe update, zo bevestigt Paul Monaghan. De hoofdengineer van Red Bull Racing legt het uit in gesprek met Motorsport.com: "Er komt in ieder geval nog één echte stap aan met de RB19 voor het einde van het seizoen, die stap staat nu dus al vast. Daarna zullen we kijken of we nog meer updates introduceren, maar dat zal volledig met het oog op volgend seizoen zijn."