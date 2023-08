F1 is geen walhalla voor Verstappen: "Is dit het nog wel waard?"

Volgens Max Verstappen is het F1-wereldje niet altijd rozengeur en maneschijn ondanks roem, succes en een goed gevulde bankrekening. De tweevoudig wereldkampioen gaat de nevenactiviteiten als F1-coureur steeds meer tegen staan en de overvolle kalenderjaar helpt daaraan niet mee.

"Mensen denken misschien: hij verdient veel geld, waar zeurt die gast over?", begint de Red Bull Racing-coureur tegen De Telegraaf. "Maar het gaat om het welzijn, hoe je dingen beleeft en niet hoeveel je verdient. Ik vind soms dat ik te veel dingen moet doen, en laten. Dan denk ik weleens: is dit het nog wel waard?"

Verstappen is sinds zijn zeventiende fulltime F1-coureur. De koningsklasse is in de tussentijd zien geevolueerd als sport. Maar niet altijd in positieve zin volgens de wereldkampioen. De Red Bull Racing-coureur heeft bijvoorbeeld vaak kritiek geuit op de overvolle kalender. Toch is dat niet zijn grootste minpunt in zijn werk.

"Het gaat mij er meer om wat ik er allemaal bij moet doen. Een donderdag voor een race-weekeinde is soms al heel lang, al hangt dat er een beetje vanaf waar we zijn. Buiten de Grand Prixs om is er ook simulatorwerk. Maar ik ben bijvoorbeeld meer dan een maand per jaar kwijt aan marketing. Op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in."

Verstappen is veel van huis weg, ook tussen de Grands Prix door. Als hij tijd heeft, zoekt de Nederlander de nabijheid op van zijn naasten voor wat rust of vertier. "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt. En als ik thuis ben, probeer ik het zo goed mogelijk te combineren. Door samen leuke dingen te doen, of met familie en vrienden. Een avondje of weekendje weg, dat soort dingen."

De wereldkampioen van 2021 en 2022 heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing en twijfelt al langer of hij nog wel zin heeft om door te gaan in de koningsklasse als zijn verbintenis afloopt.