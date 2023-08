IMSA debuut Button met deelname aan Petit Le Mans

Voormalig F1-coureur Jenson Button trekt na zijn Le Mans-avontuurtje opnieuw zijn racepak en helm uit de kast voor een endurance-evenement. De F1-wereldkampioen van 2009 maakte via zijn sociale netwerken bekend dat hij - voor het eerst - deelneemt aan de fameuze langeafstandsrace Petit Le Mans, meetellend voor het IMSA-kampioenschap. De wedstrijd is op zaterdag 14 oktober.

"Ik ben erg verheugd om aan te kondigen dat ik dit jaar op Petit Le Mans zal racen met 2021 Sebring-winnaars JDC", begon de Engelsman. "Hoewel ik dit jaar veel plezier beleefde aan het klapperen van mijn tanden in Nascar, is een prototype met veel downforce zeker meer mijn comfortzone! Dat gezegd hebbende, de 963, het IMSA-kampioenschap en de Road Atlanta-baan zijn allemaal gloednieuw voor mij, dus ik kan niet wachten om ze alle drie samen met mijn teamgenoten aan te pakken."

Button deelt het stoeltje van de LMDh Porsche 963 in Grand Touring Type Class (LMDh en de Le Mans Hypercars) met Nederlander Tijmen van der Helm en oud DTM-kampioen en Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller. De voormalig F1-coureur van onder andere Brawn GP, Williams, McLaren en BAR Honda heeft erg veel zin om met ze aan de slag te gaan en de kleuren van de JDC-Miller MotorSport te vertegenwoordigen.

"Rocky waar ik dit jaar mee samenwerkte op LeMans en hij zal van onschatbare waarde zijn, want hij is fantastisch in auto-/teamontwikkeling en ook ongelooflijk snel, wat altijd helpt! Ik zal ook het genoegen hebben om samen te werken met rookie Tijmen van der Helm, die tijdens het IMSA-seizoen echt aan snelheid en vertrouwen lijkt te winnen, dus we zouden veel plezier moeten hebben."

De langeafstandsrace duurt tien uur en wordt afgewerkt op Road Atlanta. De naam Petit Le Mans komt niet zomaar uit de lucht vallen. De ACO, de organisatie van de beroemde 24-uursrace, wilde eind jaren '90 de grens over met haar 'speeltje' en sloot in 1998 een deal met de eigenaar van het circuit Road Atlanta voor het organiseren van een mini-Le-Mans.

De baan is vier kilometer lang en dus een stuk korter dan het 13.6 kilometer lange Circuit de la Sarthe in Frankrijk. Ook de duur van de wedstrijd is nog net geen halve dag, waardoor ​​​​het woord 'Petit' ​​​​​perfect past in de naam van het evenement.

Renger van der Zande is de enige Nederlander die tot dusver deze iconische race op zijn naam schreef. Dat deed hij in 2018 en 2020.