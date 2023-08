Alonso heeft spijt: "Ik had meer moeten genieten"

Fernando Alonso is momenteel de meest ervaren coureur van het Formule 1-veld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is nog steeds blij met wat hij doet, maar toch zou hij met de kennis van nu dingen anders aanpakken. Hij geeft namelijk eerlijk toe dat hij niet goed genoeg heeft genoten van zijn Formule 1-tijd.

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 en werd in 2005 en 2006 wereldkampioen in dienst van het team van Renault. Hij streed daarna nog meerdere keren om de titel, maar het liep elke keer mis. Hij verliet de sport een aantal jaren om in 2021 terug te keren bij zijn oude liefde Alpine (het voormalige Renault), sinds dit seizoen rijdt hij voor Aston Martin.

Zijn overstap naar Aston Martin werd in eerste instantie flink bekritiseerd, maar inmiddels scoort hij veel podiums en geniet hij. In de High Performance Podcast geeft hij aan wat hij met de kennis van nu anders zou doen: "Ik heb er zeker spijt van dat ik niet veel heb genoten tijdens mijn loopbaan. Ik weet dat het ten einde komt en dat ik binnen een paar jaar een leven heb zonder racen. Als ik terugkijk, zie ik veel mooie dingen. Veel mooie vriendschappen en prachtige ervaringen. Ik had meer moeten genieten. Als ik alles op dezelfde manier kon overdoen, dan had ik meer herinneringen willen opbouwen. Ik kan mij bijna niets meer herinneren van de dagen dat ik wereldkampioen werd."