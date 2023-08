Jordan vindt Hamilton te oud voor achtste wereldtitel

Lewis Hamilton droomt nog steeds van de recordbrekende achtste wereldtitel. De Britse Mercedes-coureur blijft strijdbaar, maar weet ook wel dat het dit seizoen een onmogelijke missie is. Hamilton staat ver achter wereldkampioenschapsleider Max Verstappen en zijn Mercedes is niet snel genoeg. Volgens Eddie Jordan is de droom van Hamilton niet realistisch omdat hij te oud is.

Hamilton is één van de meest ervaren coureurs van het huidige Formule 1-veld. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is 38 jaar oud, maar behoort nog steeds tot de beste coureurs in de sport. Hamilton staat alleen wel al geruime tijd droog, in 2021 kwam hij voor het laatst als winnaar over de streep. Hij heeft de hoop op een achtste wereldtitel nooit opgegeven, maar de kans wordt steeds kleiner dat hij dit doel ooit gaat bereiken.

Veel kenners geloven niet meer in de achtste wereldtitel van Hamilton. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan heeft er een hard hoofd in. In zijn podcast Formula for Success laat Jordan weten dat Hamilton te oud is: "Ik denk dat het voorbij is. Hij kan nog steeds Grands Prix winnen, maar hij zal het nodig hebben dat alles op zijn plek valt. De afgelopen races heeft hij sterk gepresteerd en ik ben erg onder de indruk van wat hij laat zien. Max heeft echter die sweet spot qua leeftijd, ervaring en geloof in eigen kunnen. Er is heel wat voor nodig om hem van de troon te stoten."