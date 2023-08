McLaren reageert op snus-ophef: "Logo's voldoen aan de regels"

Over ruim een week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het team van McLaren staat aan de vooravond van een lastige week, want meerdere gezondheidsorganisaties hebben een klacht ingediend tegen één van de sponsors van het team. Volgens McLaren is er echter niets aan de hand.

Gisteren werd bekend dat de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds gezamenlijk naar de Reclame Code Commissie zijn gestapt vanwege de McLaren-sponsor VELO. Dit bedrijf verkoopt snus, een in Nederland verboden product dat bestaat uit kleine nicotinezakjes die mensen onder hun bovenlip kunnen doen. McLaren rijdt tijdens de meeste races met de logo's van dit bedrijf en dat is tegen het zere been van de Nederlandse gezondheidsorganisaties.

Bij het team van McLaren zijn ze zich van geen kwaad bewust. De Britse renstal zal in Zandvoort gewoon rijden met de logo's van VELO op de auto's. Wel zien de logo's er volgend weekend iets anders uit, de letters zullen namelijk het woord 'love' vormen. In een reactie op de ophef spreekt een woordvoerder zich uit bij Motorsport.com: "Alle logo's op de auto's van McLaren voldoen volledig aan de wettelijke eisen en de standaarden voor advertenties die gelden in de landen waar wij racen."