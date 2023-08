Webber zit maar één gevaar voor recordbreker Verstappen

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij breekt in dat proces meerdere records. Ook in Zandvoort kan hij weer een record gaan evenaren, Mark Webber ziet maar één ding dat Verstappen kan stoppen.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing waren oppermachtig in de eerste seizoenshelft. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en sinds de Grand Prix van Miami staat Verstappen op het hoogste treetje van het podium. Als hij over anderhalve week ook in Zandvoort wint, dan evenaart hij het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij. Dat staat nu op negen en werd neergezet door Sebastian Vettel in 2013.

Met een zege in Zandvoort staat Verstappen dus op gelijke hoogte met Vettel. Vettels voormalig Red Bull Racing-teamgenoot Mark Webber denkt dat Verstappen bijna niet te verslaan is. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Alleen betrouwbaarheidsproblemen kunnen Verstappen nu in de weg staan, al denk ik dat de hele wereld hem wil zien winnen in Zandvoort. Het zou heel erg knap zijn als hem het daar ook lukt. Als hij wint, staat hij op gelijke hoogte met Vettel."