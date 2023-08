Vervangende Hongaarse trofee Verstappen bijna af

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen en Lando Norris goede vrienden zijn. In Hongarije was Verstappen iets minder blij met Norris aangezien de Brit de winnaarstrofee van Verstappen omstootte. De bokaal was kapot en het bedrijf dat de prijs heeft gemaakt laat Verstappen nu weten dat de vervangende trofee bijna af is.

Norris stootte tijdens de podiumceremonie in Hongarije de bokaal van Verstappen om, hierdoor brak het ding in meerdere stukken. Beide coureurs konden er achteraf wel om lachen en het bedrijf dat de prijs heeft gemaakt reageerde direct door te zeggen dat ze een vervangende beker gingen maken. Het gaat om een kostbaar product met een waarde van zo'n 40.000 euro. Tevens gaan er veel manuren zitten in het bouwproces.

September

Het bedrijf Herendi Porcelán is verantwoordelijk voor de bouw van de bokalen. De originele beker kostte 30 werknemers een halfjaar aan productietijd, de vervangende beker kost minder tijd. CEO van het bedrijf Simon Attila laat aan Formula.hu weten hoe de vork in de steel zit: " De productie is begin augustus begonnen en momenteel is het schilder- en verguldwerk aan de gang. We zijn er uiterlijk eind september mee klaar."

Gratis

Norris zal geen schadevergoeding hoeven betalen. Herendi Porcelán neemt de kosten op zich en dat betekent dat Verstappen binnenkort een pakketje kan verwachten van Attila: "We willen alle fans bedanken voor de positieve reacties. Het bevestigt dat we de juiste beslissing hebben genomen. Zoals beloofd zullen we de kapotte beker kosteloos gaan vervangen en we kijken uit naar het moment dat we hem kunnen overhandigen aan Max Verstappen."