Stella: McLaren 'erg blij' met ‘talentvolle’ Norris en Piastri

Terugkijkend op de eerste seizoenshelft van 2023 kan McLaren-teambaas Andrea Stella een tevreden gevoel koesteren. Niet alleen wist zijn renstal de weg naar boven te vinden, tevens kan de Italiaanse topman met vertrouwen zeggen dat het papajakleurige team twee uitstekende coureurs in handen heeft.

Bij de start van het F1-seizoen was de MCL60-auto van McLaren niet de allerbeste, maar het talent van rookie Oscar Piastri was al vrijwel meteen duidelijk zichtbaar. De Australische jongeling wist veelal met teamgenoot Lando Norris mee te komen, die volgens teambaas Andrea Stella nu tot een ware ‘topcoureur’ gegroeid is.

"We zijn erg blij om Lando (Norris) en Oscar (Piastri) in ons team te hebben. Ze zijn allebei ongelofelijke goede talenten. Maar Lando is niet zozeer een talent meer, hij is naar mijn mening al een volwaardige topcoureur. En om Oscar ook bij ons te hebben maakt deze reis nog leuker. Het was vanaf het begin al duidelijk hoe getalenteerd hij is. Hij is goed in het analyseren van races, probeert altijd z'n kennis bij te spijkeren en is tegelijkertijd altijd een kalme jongen, wat zeker een sterk punt van hem is."

Piastri wist al sinds de start van zijn F1-carrière dichtbij het hoge niveau van zijn teamgenoot te komen, en die interne druk heeft Norris alleen maar een betere coureur gemaakt: "Lando evolueert zeker naar een meer leidende positie", meent Stella. "Niet een leidende positie als coureur nummer één van het team, maar meer dat hij het team probeert te pushen en niet alleen aan de ontvangende kant staat."

"En om Oscar naast hem te hebben, kunnen wij als team de potentie van de auto nog meer ontgrendelen. In sommige bochten, in de eerste vrije training, is Oscar al meteen hartstikke competitief, en soms zelfs sneller (dan Norris)."

Volgens Stella heerst er een gebroederlijke verstandhouding tussen zijn twee coureurs, wat het team vervolgens alleen maar sterker maakt. "Ze gebruiken een soortgelijke manier van communiceren als ze feedback geven. Dit is heel belangrijk voor onze engineers, want dat betekent dat wat onze coureurs aangeven altijd heel consistent en duidelijk is. Hierdoor krijgen wij een duidelijk beeld van welke richting wij met de set-up op moeten", concludeert Stella.