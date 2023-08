Oud-medewerker sleept Williams voor de rechter en eist megabedrag

Het team van Williams krabbelt langzamerhand op na een aantal tegenvallende seizoenen. De Britse renstal kan steeds beter meekomen in het middenveld en de sportieve successen komen steeds vaker voor. Naast de baan gaat het iets minder met het team, een voormalig werknemer sleept ze namelijk voor de rechter en eist een enorm bedrag.

Volgens The Times heeft voormalig marketing-medewerker Claudia Schwartz juridische stappen gezet. Ze sleept het team van Williams voor de rechter nadat ze werd ontslagen omdat een 'mysterieuze' investeerder bij teameigenaar Dorilton Capital ervoor zorgde dat er veel mensen moesten vertrekken. Dit zorgde er ook voor dat Chief Executive Darren Fultz moest vertrekken. Schwarz claimt dat Williams haar zwart maakte door details over een affaire van haar met Fultz naar een magazine te lekken.

Terugvechten

Schwarz is woedend en verwijst het verhaal over de affaire naar het rijk der fabelen. Ze claimt dat Dorilton en Williams een nepverhaal hebben bedacht waardoor ze haar niet hoefden te betalen vanwege het verscheuren van het contract. Schwartz sleept Williams in de Verenigde Staten voor de rechter en eist een bedrag van 100 miljoen dollar. Volgens haar raadsman Jeremy Friedman hadden Williams en Dorilton niet verwacht dat Schwarz zou terugvechten, maar doet ze dat nu toch.

6,9 miljoen

Williams sleept op hun beurt Schwartz ook voor de rechter. Ze eisen 6,9 miljoen dollar van haar omdat ze dat bedrag op fraudeleuze wijze zou hebben ontvangen. Williams is van mening dat Schwarz dit bedrag tussen februari 2021 en maart 2022 op een onjuiste wijze zou hebben ontvangen. Volgens de Britse renstal zou ze bepaalde dure contracten richting haar echtgenoot Alex Ludwig hebben geschoven.