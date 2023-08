Verstappen onthult speciale helm voor thuisrace

Max Verstappen rijdt over anderhalve week zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Nederlander rijdt daar ook weer met een speciaal helmdesign. Verstappen zal in Nederland aan de start verschijnen met een helm in de kleuren van de Nederlandse vlag, de traditionele leeuw mag ook niet ontbreken.

Verstappen reed in de voorgaande edities van zijn thuisrace op Zandvoort ook al met een speciaal helmontwerp. Ditmaal is de vlag van zijn vaderland dus de inspiratiebron. Op het ontwerp zijn de kleuren van de Nederlandse vlag goed te zien, aan de zijkanten komen het rood, wit en blauw goed terug. Op de bovenzijde van de helm is dan weer de Nederlandse vlag in zijn geheel te zien.