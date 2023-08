Häkkinen zag problemen bij Ferrari al aankomen

Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen laat het F1-team van Ferrari momenteel wat steekjes vallen. De legendarische Finse coureur meent dat de Scuderia haar rijdersduo Charles Leclerc en Carlos Sainz in de gelegenheid moet stellen om grootse resultaten te kunnen bemachtigen door een formulewagen te ontwikkelen die makkelijker te besturen is.

Vorig jaar was het F1-team van Ferrari dicht bij een greep naar de wereldtitel, maar die kans werd in de tweede seizoenshelft van 2022 uiteindelijk door Red Bull weggegrepen. Gedurende de afgelopen winterstop kwam er een nieuwe kapitein aan het roer staan, de Franse topman Frederic Vasseur.

Ferrari hoopte 2023 met een positieve start te beginnen, maar zag niet alleen Red Bull aan de horizon verdwijnen; ook wisten concurrenten Mercedes en Aston Martin langszij te komen. Het scharlakenrode team uit Maranello verkeert momenteel in een lastige periode, en dat zag tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen al aan zien komen:

"Toen ik de SF-23 auto van Ferrari in bepaalde bochten heb kunnen observeren, dacht ik al bij mezelf 'oh, ze hebben geen goede auto gebouwd.' "Als de auto moeilijk is om te besturen, dan is de kans op het maken van fouten groter. De twee Ferrari-coureurs zitten constant op de limiet."

"Leclerc en Sainz zijn echt geen rookies die het racen nog moeten leren. Daarentegen hebben ze nog nooit een wereldkampioenschap gewonnen, dus hebben ze wel die druk op hun schouders. Ze zijn beiden hele goede coureurs die een goede support van hun team nodig hebben. Als ze (Ferrari) een auto maken die beter te gebruiken is, dan zullen ze fantastische resultaten behalen."