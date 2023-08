Marko baalt: "Vasseur blijft zijn liefdesrelatie met Wolff onderhouden"

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Het team van Red Bull Racing is kritisch op deze reglementen en men vreest dat de nieuwe regels voor problemen gaan zorgen. Geen enkel ander team steunt deze kritiek en volgens Helmut Marko komt dit door een 'liefdesrelatie' tussen de teambazen van Ferrari en Mercedes.

In 2026 gaan de krachtbronnen in de Formule 1 er compleet anders uit zien. De motoren zullen gaan draaien op een duurzame brandstof en er komt een 50/50 verhouding van de verbrandingsmotor en de elektrische motor. Red Bull bouwt vanaf 2026 samen met Ford zelf de krachtbronnen en men vreest voor gevaarlijke situaties als er niets wordt aangepast. Men denkt dat de coureurs terug moeten schakelen op de rechte stukken.

Show

Teamadviseur Helmut Marko wil dat er wordt gekeken naar de 50/50 verhouding. Volgens de Oostenrijker stelt dat dit belangrijk is omdat de coureurs bij een aanpassing niet hoeven terug te schakelen op het rechte stuk. In gesprek met Motorsport-Total gaat hij hierop verder: "De Formule 1 is uiteindelijk een show. We moeten het publiek iets bieden. Het kan dus niet zo zijn dat we in Monza op de rechte stukken moeten terugschakelen. Er is wel een zekere discrepantie."

Liefdesrelatie

Ook ziet Marko een veiligheidsrisico, hierbij wijst hij naar het gewicht van de batterijen. Marko ziet dat er vanuit de andere teams weinig tot geen steun is voor de kritiek van Red Bull. Hij denkt wel te weten waardoor dit komt en legt het lachend uit: "Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur blijft zijn liefdesrelatie met Toto Wolff onderhouden. Bij Ferrari horen we dus geen echo. Bij Renault weten ze niet wat ze aan het doen zijn, we hebben dus nog geen bondgenoten."