Rosberg adviseert Perez: "Zet het uit je hoofd"

Sergio Perez sprak voorafgaand het huidige seizoen uit dat hij slechts één doel voor ogen had: wereldkampioen worden. Halverwege het seizoen staat Perez ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en is de wereldtitel zo goed als onmogelijk. Nico Rosberg adviseert Perez om dit soort ambities uit zijn hoofd te zetten.

Perez begon vol goede hoop aan het seizoen en leek na zijn zege in Azerbeidzjan zelfs eventjes een echte titelkandidaat te zijn. Zijn resultaten werden daarna steeds minder en hij viel meerdere weekenden op rij vroegtijdig af in de kwalificatie. Max Verstappen presteerde echter steeds beter en hij heeft inmiddels een enorme voorsprong in het wereldkampioenschap. De rolverdeling binnen Red Bull Racing werd hierdoor maar weer eens duidelijk.

Memes

Volgens Nico Rosberg moet Perez zich niet meer focussen op een wereldtitel. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen weet dat Perez wel met de media over zijn toekomst zal moeten praten. Toch geeft Rosberg een belangrijke tip in de Sky Sports-podcast: "Ik raad Sergio aan om de media te negeren en om niet op social media te kijken. Hij zal dan veel memes over zichzelf zien, veel reacties lezen en journalisten zullen kritische vragen stellen. Je moet jezelf daar gewoon van afsluiten."

Droom

Rosberg weet dat Perez tijdens de mediasessies over zijn vorm zal moeten praten. Rosberg heeft dan ook een zeer duidelijk advies: "Hij was enorm gefocust op het verslaan van Max en het behalen van de wereldtitel. Het is tijd om dat te uit het hoofd te zetten. Hij moet elk raceweekend en in elke sessie zo goed mogelijk presteren. Je moet jezelf zo goed mogelijk voorbereiden, je moet je vorm herbouwen. Daar draait het allemaal om, dat moet hij gaan proberen."