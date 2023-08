'Hamilton wees Ferrari-aanbieding af'

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. Ondanks dat Mercedes en de Britse zevenvoudig wereldkampioen allebei de intentie hebben uitgesproken om het contract te verlengen, is er nog niets gebeurt. Het lijkt er in ieder geval op Hamilton een aanbod van Ferrari heeft afgewezen.

Geruchten over een mogelijke overstap van Hamilton naar het team van Ferrari gaan al geruime tijd rond. De Italiaanse renstal zou Hamilton meerdere keren hebben benaderd, maar het werd niet duidelijk of hij werd gezien als de vervanger van Carlos Sainz of dat hij in een ruildeal met Charles Leclerc zou worden betrokken. Vlak na de geruchten sprak Hamilton nogmaals de intentie uit om Mercedes trouw te blijven.

Toch zijn de geruchten over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari de wereld nog niet uit. Ditmaal lijkt het echter wel op dat Hamilton het team van Ferrari heeft afgewezen. De doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Leo Turrini laat in zijn blog weten dat Ferrari-president John Elkann contact heeft gezocht met Hamilton. Het persoonlijke contact van Elkann kon Hamilton niet over de streep trekken, volgens Turrini heeft Hamilton vriendelijk bedankt voor het zitje bij de iconische renstal.