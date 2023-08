Andretti heeft medelijden met Leclerc

Het team van Ferrari is niet bepaald bezig met het sterkste seizoen uit hun bestaan. De Italiaanse renstal heeft een grote achterstand op Red Bull Racing en vecht vooral met Mercedes, McLaren en Aston Martin om de kruimels. De teleurstelling bij Charles Lecerc is soms duidelijk merkbaar, Mario Andretti heeft medelijden met hem.

Leclerc begon vorig jaar goed aan het seizoen, maar moest zijn titelambities in de koelkast plaatsen na een reeks van ongelukkige wedstrijden. Dit jaar wilden de Monegask en Ferrari sportieve wraak nemen, maar dat is niet gelukt. Leclerc viel bij de eerste race van het seizoen al uit met motorische problemen. In de rest van de tweede seizoenshelft kon hij ook geen gevaar vormen voor de Red Bulls van Max Verstappen en Charles Leclerc.

Leclerc laat zo nu en dan doorschemeren dat hij teleurgesteld is in de resultaten. De Monegask ontvangt in ieder geval steun van race-icoon en enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti. In gesprek met PlanetF1 spreekt de Amerikaan zich uit: "Ik heb medelijden met hem en Carlos Sainz. Hij is gefrustreerd door de situatie bij Ferrari. Het is moeilijk om de vinger erop te leggen omdat ze, zelfs met de strategie, niet de juiste keuzes lijken te maken. Dat zorgt voor een beetje frustratie, maar het lijkt erop dat de coureurs niet zoveel te zeggen. Dat is mijn mening vanaf de buitenkant."