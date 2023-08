Verstappen fantaseert: "Ik weet welke bocht ik wil"

Aan het einde van deze maand gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De tribunes in de Noord-Hollandse duinen zullen weer vol zitten met fans van Max Verstappen. De Nederlander grapt dat hij wel een bocht op het oog heeft voor zijn naam.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is in korte tijd uitgegroeid tot één van de meest populaire races op de huidige kalender. Dit komt mede door de successen van Max Verstappen, de fans van de Nederlander laten de tribunes rondom het circuit van Zandvoort oranje kleuren. Verstappen is daarnaast in een korte tijd uitgegroeid tot een soort vaderlands sporticoon, het is dan ook de vraag wanneer er iets naar Verstappen wordt vernoemd.

Eén van de dingen die de naam van Verstappen kan gaan dragen, is een bocht op het circuit van Zandvoort. Verstappen zit daar niet per se op te wachten, maar hij heeft wel een mogelijke bocht op het oog. In gesprek met Viaplay spreekt hij zich lachend uit: "Het is niet aan mij. Ik weet wel welke bocht ik zou willen hebben! Het Scheivlak! Je moet een beetje ballen hebben om in die bocht een flinke hoeveelheid gas te geven."