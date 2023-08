Horner grapt: "Taylor Swift heeft geluk als ze een pas krijgt"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De kijkcijfers zijn enorm toegenomen en vooral in de Verenigde Staten zijn er veel meer fans bijgekomen. Het zorgt ervoor dat er veel vraag is voor bijvoorbeeld tickets. Christian Horner stelt zelfs dat iemand als Taylor Swift niet zomaar de paddock in komt.

De populariteit van de Formule 1 is ook terug te zien aan de kalender. Dit jaar staan er namelijk drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op de kalender. Begin dit jaar werd de Grand Prix van Miami al verreden en later dit seizoen volgen er ook nog races op het Circuit of the Americas in Austin en in Las Vegas. Vooral van de race in Vegas wordt veel verwacht op het gebied van show en aanwezige VIPs.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt op grappende wijze dat de beroemdheden niet zomaar de paddock kunnen gaan betreden. De Britse teambaas wijst naar zangeres Taylor Swift die jaren terug nog werd ingezet als publiekstrekker. In gesprek met ESPN legt Horner zijn redenatie uit: "Je weet misschien nog wel dat Taylor Swift een paar jaar geleden in Austin werd ingezet om publiek te trekken. Nu heeft ze geluk als ze een pas kan krijgen! Er is zoveel veranderd in de afgelopen paar jaar."