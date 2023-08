Domenicali looft 'toegewijde' organisatie Dutch Grand Prix

Aan het einde van deze maand gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Dutch Grand Prix is al maanden uitverkocht en veel fans kijken reikhalzend uit naar het evenement, Stefano Domenicali is lovend over de innovaties van de organisatie.

De race op het bekende circuit van Zandvoort keerde in 2021 definitief terug op de kalender. In eerste instantie stond de Grand Prix voor 2020 op de kalender, maar de coronapandemie gooide toen roet in het eten. Inmiddels is de Grand Prix in de Noord-Hollandse duinen uitgegroeid tot een populaire race, vooral de acties van de organisatie vallen in goede aarde bij de sport. Fans komen met de trein of met de fiets en er is veel entertainment te vinden rondom de baan.

Toewijding

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is heel erg blij met de acties van de organisatie van de race op het circuit van Zandvoort. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich lovend uit: "Het tekent de toewijding die iedere promotor eigenlijk moet laten zien om de kwaliteit van het evenement te verbeteren. Met de situatie rondom Max hadden ze het kunnen afwachten, dat was geen enkel probleem geweest."

Details

De organisatie wachtte echter niet af en zorgden voor een evenement dat veel complimenten ontving van de fans, de coureurs en de teams. Ook Domenicali is blij dat men niet afwachtend reageerde: "Dat hebben ze niet gedaan en dat tekent de aandacht voor details die ze laten zien. Vanaf de eerste dag staan ze in nauw contact met mij om plannetjes uit te wisselen, te laten zien welke pakketen ze willen uitvoeren en aan welke activaties ze denken."