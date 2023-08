Massa verwacht Verstappen-overheersing: "Hij gaat alles winnen tot 2026"

Max Verstappen heeft een bijzonder sterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam slechts twee keer niet als winnaar over de streep en heeft een enorme voorsprong op zijn concurrenten in het wereldkampioenschap. Felipe Massa denkt dat Verstappen tot de regelwijzingen van 2026 alles zal blijven winnen.

Verstappen kan dit seizoen voor het derde jaar op rij wereldkampioen worden in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander is hard op weg naar die derde wereldtitel, geen andere coureur presteerde zo goed als Verstappen in de eerste helft van het seizoen. Zijn zegetocht maakte veel indruk op kenners en fans, sommigen stellen zelfs dat Verstappen eigenhandig de Formule 1 saai maakt.

Gevolg

Ook Felipe Massa is enorm onder in de indruk van de prestaties van Verstappen. De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur verwacht dat de dominantie van Verstappen voorlopig nog niet voorbij is. In gesprek met de Braziliaanse tak van Motorsport.com doet hij een gewaagde voorspelling: "Ik denk dat Verstappen alles gaat winnen tot de nieuwe motorregels van 2026. Ik geloof dat als de reglementen niet veranderen, dat Verstappen en Red Bull dan dominant blijven. Het gevolg is dat we mogen verwachten dat Verstappen tot 2026 alle titels wint."

2026

In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden in de koningsklasse van de autosport. Het is de verwachting dat de verhoudingen dan compleet anders komen te liggen. Massa denkt dat Verstappen het dan pas lastig kan gaan krijgen: "Dan hebben we dus een grote regelwijziging, alles zal daarbij nieuw zijn. We moeten dan zien of Red Bull weer net zo sterk zal zijn als nu het geval is. Op het moment zie ik echter niemand die op hetzelfde niveau kan presteren als Verstappen."