Horner onthult grote interesse voor 2025-stoeltje

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en de stoeltjes bij het team zijn dan ook in trek. Sergio Perez beschikt nog over een contract tot en met 2024 en volgens teambaas Christian Horner is er veel interesse in het desbetreffende stoeltje voor 2025.

Momenteel staan Max Verstappen en Sergio Perez onder contract bij het team van Red Bull Racing. Verstappen heeft nog een langdurig contract en rijdt voorlopig nog wel voor het team, de toekomst van Perez is veel onzekerder. De Mexicaan heeft nog een contract tot en met 2024 en het is nog niet duidelijk of hij daarna ook voor Red Bull zal rijden. Ondertussen worden meerdere coureurs, waaronder Daniel Ricciardo, in verband gebracht met het tweede Red Bull-zitje.

Alhoewel het zitje pas in 2025 vrij komt, wordt er nu al veelvuldig over gesproken. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het zitje naast Verstappen. Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is er veel interesse, in gesprek met Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het is de positie waarin wij ons bevinden, het is geweldig om zoveel interesse te zien in het zitje. Het komt niet alleen van deze coureurs (Perez en Ricciardo, red.), het komt ook van coureurs buiten ons spectrum met een blik op 2025."