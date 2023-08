Verstappen, Hamilton en Alonso delen bijzonder record

Max Verstappen is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur won in de eerste seizoenshelft slechts twee Grands Prix niet en eindigde in die twee wedstrijden ook nog eens op het podium. In de eerste seizoenshelft heeft hij dan ook iets gepresteerd wat slechts twee andere coureurs ook voor elkaar hebben gekregen.

Naast Verstappen zijn Lewis Hamilton en Fernando Alonso de enige andere coureurs die in elke race punten wisten te scoren en elke raceronde wisten te voltooien. Geen van de andere coureurs kreeg dit voor elkaar. Verstappen presteerde het beste van de drie, hij gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij.

Hamilton en Alonso kenden een eerste seizoenshelft met wat meer ups en downs. Hamilton eindigde vier keer op het podium en presteerde in Oostenrijk het slechtste met een achtste plaats, hij staat nu op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Alonso staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap en eindigde zes keer op het podium in de eerste seizoenshelft. De Spanjaard kende wel een mindere reeks vlak voor de zomerstop.