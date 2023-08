Mercedes aan twijfelen gebracht door zeropod-design

Mercedes kwam in 2022 na de introductie van de nieuwe F1-regels met heel innovatief zero-sidepod-concept op de proppen. De verwachtingen waren toentertijd hooggespannen. Zou Mercedes de concurrentie versteld doen staan was de grote vraag.

Niets was minder waar. Lewis Hamilton en George Russell speelden een bijrol in de strijd om de kampioenschappen. Gedurende 2022 was er progressie, maar Red Bull was mijlenver uit zicht. Mercedes gaf het opvallende ontwerp begin 2023 nog een kans ondanks een seizoen dat de verwachtingen niet inloste. Het zorgde voor wat gefronste wenkbrauwen binnen en buiten de paddock. Waarom bleef Mercedes vasthouden aan deze ontwerptheorie?

Mike Elliott, Chief Technical Officer van Mercedes meent met de wetenschap van toen dat het de juiste keuze was. "Tijdens de winter hebben we naar verschillende concepten van het chassis gekeken en geen oplossing gevonden die beter was dan degene die we hadden."

Vanaf Bahrein bleven de gewenste resultaten achterwege. De druk op het behouden van dit bijzondere ontwerp nam toe. Mercedes besloot tijdens het seizoen het roer om te gooien. Bij de Grand Prix van Monaco leek de W14 herboren met nieuwe zijkanten die gelijkenissen toonden met de anderen in het speelveld.

Toch vindt Elliott dat de sidepods geen regelrechte kopie is van andere teams, zoals een Red Bull of een Aston Martin. "Ik denk dat we met wat we nu hebben gedaan, niet helemaal hetzelfde is wat anderen hebben. Wat we hebben geprobeerd te doen, is het huidige wat we hebben behouden en het aanpassen. En hopelijk evolueert het met de tijd en komen we op een betere plek terecht in het veld."

De zeropods brachten niet zoals gehoopt. De W13 en W14 kampten steeds met nieuwe problemen die aan het licht kwamen. Die zorgde voor kopzorgen en onzekerheid bij het team uit Brackley. "Je twijfelt aan alles. Je vraagt ​​je af of je de juiste fundamentele filosofieën hebt, je vraagt ​​je af of je de juiste processen hebt in de manier waarop je naar de data krijgt. Je zou graag denken dat er een perfecte oplossing is die je zou kunnen vinden of iets dat verkeerd is dat je kunt repareren. Maar ik denk dat het over het algemeen allemaal om hard werken gaat."

Mercedes zat in de knoop met de eigen bolide en ging dus terug naar de tekentafel om weer het juiste spoor te vinden. "Als je kijkt naar waar we vorig jaar stonden, met een auto en de problemen waarmee we te maken hadden, hebben we behoorlijk wat grote stappen achteruit gezet om onszelf uit een aantal van de posities te krijgen waarin we zaten. En als je daar eenmaal bent, is het gewoon posities goed maken", zei Elliott strijdvaardig.