Iconische Ferrari van Schumacher gaat onder de hamer

Verzamelaars van klassieke en historische Formule 1-wagens kunnen binnenkort weer hun slag slaan. Er gaat namelijk wederom een speciale auto onder de hamer, ditmaal gaat het om een voormalige auto van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Het is de verwachting dat er een flink prijskaartje hangt aan de Ferrari-bolide.

Veilinghuis Sotheby's gaat namelijk de Ferrari F2001B veilen, het is de auto waarmee Michael Schumacher in 2002 de Australische Grand Prix wist te winnen. Ferrari zette de F2001B in de eerste twee Grands Prix van het seizoen 2002 in, het chassis waarmee Schumacher won in de straten van Melbourne gaat nu onder de hamer. Eind augustus gaat de auto onder de hamer.

Het is onduidelijk hoeveel men denkt te ontvangen voor de F2001B van Schumacher, het geschatte bedrag wordt door Sotheby's nog eventjes geheim gehouden. Recent ging er ook een Ferrari van Schumacher uit het seizoen 2003 onder de hamer, deze auto bracht toen 15 miljoen euro op. De kans is aanwezig dat het winnende bedrag nu ook weer in die richting zal gaan. Schumacher werd in 2002 immers ook wereldkampioen en dat deed hij door elf Grands Prix te winnen, waarvan de eerste dus in de F2001B.