Red Bull organiseert showrun in Chicago

Het team van Red Bull Racing is niet alleen succesvol op het circuit, ook op marketinggebied is de Oostenrijkse renstal zeer groot. Tijdens het huidige seizoen verzorgt het team namelijk meerdere showruns in steden over de hele wereld. Red Bull heeft nu een showrun aangekondigd op een opvallende plek.

Red Bull gaat namelijk een showrun verzorgen in de bekende Amerikaanse stad Chicago. De showrun zal plaatsvinden op 29 september en er zal een route worden uitgezet in het centrum van de stad in de staat Illinois. De showrun vindt plaats tussen de Japanse en de Qatarese Grand Prix in.

Met welke coureur en auto zal worden gereden is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo plaats zal nemen achter het stuur.

.@RedBull has finally confirmed that it will hold a free @RedBullRacing show run in Chicago in September, on top of the previously confirmed one in Nashville in October.



馃敳 It will be on Madison Street in front of @UnitedCenter on September 29th with @DanielRicciardo. pic.twitter.com/YYpKmk7kec