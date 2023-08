Montoya kraakt Hamilton: "Hij klaagt altijd als hij niet wint"

De Formule 1 wordt momenteel gedomineerd door het team van Red Bull Racing en hun stercoureur Max Verstappen. De overmacht is groot en dat zorgt voor teleurstelling bij onder meer Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat de FIA gaat ingrijpen, volgens Juan Pablo Montoya moet Hamilton echter niet klagen.

Hamilton domineerde de Formule 1 jarenlang, maar sinds 2022 is zijn werkgever Mercedes veel minder dominant dan in de voorgaande seizoenen. De Duitse renstal zag dat Red Bull als beste reageerde op de nieuwe reglementen. Dit jaar heerst de Oostenrijkse renstal, ze wonnen alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft. Hamilton riep de FIA eerder dit jaar op om in te grijpen zodat dominante teams niet snel kunnen beginnen met de ontwikkeling van een nieuwe auto.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is het niet eens met de kritiek van Hamilton. De Colombiaan legt aan Semana zijn mening uit: "Het is leuk om te klagen als je niet wint, maar toen Hamilton wel won zei hij dat de auto geen voordeel had. Het voordeel dat Mercedes toen had, was net zo groot als nu bij Red Bull. Ik wil niet zeggen dat Hamilton niet goed is, hij is een erg goede coureur. De realiteit van de sport is gewoon dat je in de beste auto moet zitten."