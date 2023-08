Commentator Croft verdedigt huidige dominantie Red Bull en Verstappen

De huidige heerschappij van Red Bull en Max Verstappen lijkt vele F1-fans te vervelen, en daar snapt commentator en analist David Croft helemaal niks van. De Engelsman meent fans die zich negatief over de dominantie van de Nederlander en zijn team uitspreken ‘niet te kunnen helpen.’

Nu de koningsklasse in een langdurige siësta is gedoken, kunnen Red Bull en Max Verstappen op een uitstekende eerste seizoenshelft terugkijken. Terwijl de Oostenrijkse renstal 12 uit 12 Grand Prix-races heeft gewonnen, wist de regerend wereldkampioen er 10 te bemachtigen.

De laatste paar jaren heeft de Formule 1 een groot aantal nieuwe fans erbij gekregen, die de huidige seizoenen nogal eenzijdig vinden. Sinds de start van de tweede seizoenshelft vorig jaar verkeert Red Bull met coureur Verstappen in een onverslaanbare vorm. Maar met de fans die de sport daarom saai vinden, daar kan Sky F1 commentator David Croft zich totaal niet in vinden.

"Het enige wat ik daarover te zeggen heb is dat die auto's meer dan 300 kilometer per uur gaan en de coureurs de meest uitdagende omstandigheden trotseren. We hebben hier een paar van de meest getalenteerde coureurs ooit die momenteel achter het stuur zitten, die op circuits rijden waar ze millimeters verwijderd zijn van een crash die hun race kan verpesten. Als je dat saai vindt, dan kan ik je niet helpen, echt niet."

"Het is zo makkelijk om met de menigte hierin mee te gaan en te zeggen 'oh het is saai omdat Max maar blijft winnen.' Waarom zou geen bewondering hebben voor deze recordbrekers? En dan nog niet eens gesproken over de precisie en consistentie die ze (Red Bull en Verstappen) al zo lang volhouden. Ik zou dit niet kunnen doen."