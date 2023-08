Perez blijft positief: "Ik ben een winnaar"

Sergio Perez heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug. De Mexicaan worstelde met zijn vorm en werd veelvuldig verslagen door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. Perez wil niet opgeven en schuift alle geruchten over zijn toekomst aan de kant, hij ziet zichzelf nog steeds als een echte winnaar.

Perez won in de eerste helft van het seizoen in de straten van Jeddah en Bakoe, maar alle andere races werden gewonnen door zijn teammaat Max Verstappen. De Nederlander heeft een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Perez stelde meerdere keren teleur in de kwalificaties en er gaan dan ook veel geruchten rond over zijn toekomst bij Red Bull.

Perez heeft de geruchten over bijvoorbeeld Daniel Ricciardo ook gelezen, maar hij maakt zich er niet druk om. De Mexicaan kijkt alleen maar naar zichzelf en legt die werkwijze uit bij de internationale media: "Het ligt in mijn handen, daarom focus ik mij alleen maar op mijzelf. Ik ben een winnaar en ik word niet blij van slechte weekenden. Daarom ben ik hier niet, ik zou dan liever thuis zitten. Ik ben hier omdat ik weet dat ik het kan en omdat ik het al eerder heb gedaan. Mensen thuis op de bank vergeten hoeveel wij werken met de kleine details. Je ziet het ook bij andere coureurs, die hebben ook slechte periodes."