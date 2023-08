Wolff breekt elleboog bij mountainbike-ongeval

De Formule 1-wereld geniet momenteel een paar weken van een welverdiende vakantie. De fabrieken van de teams zijn verplicht gesloten en alle werknemers hebben dus eventjes wat tijd voor hun vrienden en familie. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff viert vakantie met zijn gezin, maar dat gaat niet zonder problemen.

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen en ook op vakantie kan teambaas Toto Wolff niet helemaal tot rust komen. Zijn vrouw Susie Wolff deelt op Instagram een serie vakantiefoto's en op één van deze foto's is te zien dat haar man gewond is geraakt. Toto Wolff is op de foto te zien met zijn linkerarm in het gips, volgens zijn vrouw is hij gevallen tijdens het downhill mountainbiken. Wolff heeft zijn elleboog gebroken en gaat voorlopig door het leven met blauw gips om zijn arm.