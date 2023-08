Perez de dupe van bijzondere prestatieclausule

Sergio Pérez heeft volgens De Telegraaf wel een hele bijzondere prestatieclausule in het Red Bull-contract opgesteld. Als de achterstand van 125 punten op teamgenoot Max Verstappen is - zoals nu het geval - dan mag zijn Oostenrijkse werkgever het contract aanpassen.

Sergio Pérez hoeft niet te vrezen voor zijn zitje voor 2024 met deze clausule, maar het gaat waarschijnlijk om het in mindering brengen van bonussen en salaris voor zijn verdiensten.

Red Bull-adviseur zei onlangs dat de Mexicaan volgend seizoen in de tweede Red Bull zit ondanks een vracht aan speculaties. "We hebben een contract met Perez tot eind 2024. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap. Waarom zou er actie ondernomen moeten worden?"