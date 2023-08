SkySport-analist Schiff ziet positieve vooruitgang Mercedes

SkySports-analist Naomi Schiff vindt dat Mercedes het prima doet achter de Red Bulls. Mercedes is directe Aston Martin voorbij gestreefd en Lewis Hamilton vecht ondertussen met Fernando Alonso om de derde positie in het rijderskampioenschap.

"Hij zit in een goede positie", zei Schiff in deze week op SkySports. "Lewis had een poleposition. Ook al is het algemene beeld dat ze niet bij elk race-evenement op het podium staan, ze hebben een auto die op zondag echt presteert."

Op Spa-Francorchamps kreeg Mercedes te duchten van een andere concurrent die het goed voor mekaar had. "In België waren de Ferrari's nog de grootste zorg, ze hadden een fantastisch tempo op droog en nat, hun auto werkte zoals het hoorde."

"Lewis waa de hele race 2-3 seconden achter Charles. Hij had uiteindelijk niet genoeg om hem te achtervolgen."

Ondanks het net mislopen van eremetaal blijft er volgens Schiff genoeg aanknopingspunten over voor de tweede seizoenshelft.

"Er is genoeg om positief over te zijn. Ze hebben een constante auto - in tegenstelling tot andere teams die erg circuitspecifiek zijn. Iets om op voort te bouwen, zeker", concludeerde ze.