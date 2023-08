Wolff over Red Bull-dominantie: "Mijn coureurs waren tenminste met elkaar in gevecht"

Dat Red Bull momenteel het Formule 1-kampioenschap domineert, is duidelijk. Maar of de uitstekende vorm van de Oostenrijkse renstal met coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez vergelijkbaar is met de sterke jaren van Mercedes, daar twijfelt teambaas Toto Wolff over.

Na afloop van de Belgische Grand Prix, waar Max Verstappen vanaf een P6-startplaats de overwinning pakte en dat met een ruime voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez deed, kan Mercedes-topman Toto Wolff niets anders doen dan in de spiegel kijken. Volgens de Oostenrijkse teambaas moet Mercedes alles op alles zetten om de meritocratie – zoals hij de Formule 1 zo mooi beschrijft – weer in eigen handen te kunnen krijgen.

Het team van Red Bull stond bij alle Grands Prix van dit seizoen tot nu toe op de eerste podiumplaats. Terwijl Sergio Pérez tweemaal de gouden plak op kon halen, was het teamgenoot Max Verstappen die er tijdens de eerste seizoenshelft maar liefst tien op naam kon laten bijschrijven. Red Bull is dominant, maar ook binnen het team zit er een groot verschil van resultaten. Regerend wereldkampioen Verstappen staat 125 punten los van de tweede plaats in het rijdersklassement, en daarom kan Wolff geen directe vergelijking maken tussen zijn concurrent, en het dominante Mercedes-tijdperk.

"Ik weet niet of onze dominantie soortgelijk of minder was (dan Red Bull). Ik denk dat er zeker jaren tussen zitten waarin er vergelijkingen zijn, maar onze twee coureurs waren tenminste vaak met elkaar in gevecht", vertelt hij na afloop van de Belgische Grand Prix, waar Verstappen geen spaan heel liet van zijn teamgenoot.

"Iedereen kon daar (gevecht tussen Hamilton en Rosberg) toen wel wat entertainment uithalen, en dat hebben we momenteel niet. Het is wat het is. Ik zeg vaak dat de sport een meritocratie is, en dat het aan ons is om terug te vechten. We moeten hard aan de bak."