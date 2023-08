Brundle zwaar onder de indruk van rijstijl Verstappen

Voormalig F1-coureur Martin Brundle schreef in zijn wekelijkse column voor Sky Sports dat Max Verstappen een gave bezit die andere coureurs niet hebben. De Brit vergelijkt de wereldkampioen met zijn Red Bull-teamgenoot.

"Perez in de andere Red Bull had 22 seconden achterstand, zo duidelijk was de controle van Verstappen over zijn altijd bereidwillige auto", zei Brundle.

De F1-analist legde uit hoe Verstappen te werk gaat en heeft dat niet veel anderen dat zien doen. "Toen Max Sergio te pakken kreeg, was het alsof hij in een andere auto zat omdat hij in staat was om strakkere lijnen te nemen en toch een betere tractie te krijgen bij het verlaten van de bocht."

"Hij heeft een manier gevonden om snelheid mee te nemen terwijl hij op de Pirelli's blijft passen. Het is een gevoel en finesse die in mijn ervaring erg moeilijk te leren en te bereiken is."

Verstappen blijft hongerig om alles te winnen en kan nog steeds zeer pissig worden om kleine dingetjes die niet goed gaan. Brundle ziet die gedrevenheid ook.

"Het was veelzeggend dat hij, ondanks zijn zeer indrukwekkende voorsprong in het kampioenschap, behoorlijk overstuur was op de radio over hoe dat allemaal afliep, hoewel zijn vriend en ingenieur Gianpiero Lambiase dat resoluut in perspectief plaatste, niet voor de eerste keer, of de laatste."