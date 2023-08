Oud Le Mans-winnaar: "F1 wil Red Bull naaien met nieuwe regels"

Voormalig Le Mans-winnaar Richard Bradley stelt dat de Formule 1 er alles aan zal doen om de voorsprong van Red Bull af te remmen bij de komst van nieuwe reglementen.

"Op de manier van FOM en de FIA ​​ontwerpen ze altijd regelcycli specifiek op het team dat op dat moment aan de leiding staat te naaien", vertelde hij de On Track GP-podcast. “Omdat ze dat team letterlijk willen terugdringen."

Bradley die de LMP2-klasse won in 2015 op Le Mans geeft een aantal voorbeelden. "We hebben het in de loop van de geschiedenis gezien. Ze deden het met Williams toen ze de actieve ophanging en alle elektronische hulpmiddelen afschaften. Ze deden het met Ferrari, dus ineens werd Renault dominant en toen won Fernando Alonso zijn kampioenschappen."

Bradley verwacht de FIA en FOM hetzelfde gaat doen bij Red Bull, die op dit moment de sport domineert. "Je kunt zien dat ze zich op Red Bull gaan richten. Dan gaan ze uitzoeken wat Red Bull zwak maakt en dat proberen uit te buiten. Er komt dus een moment in de cyclus dat Red Bull verliest en dat een andere fabrikant aan de top kan komen. Ik denk dat je dan de situatie serieus opnieuw moet evalueren."

"Ik denk dat het Red Bull's ondergang gaat komen, we moeten gewoon geduld hebben. Zoals we door de jaren heen altijd hebben gezien, gaat de Formule 1 met eb en vloed van dominantie."

"De regelmakers richten zich graag specifiek op wie op dat moment domineert, dus de volgende reeks reglementen zal alles zijn wat ze maar kunnen doen om Red Bull te naaien."

FIA ontkent

Eerder dit seizoen zei FIA-baas Mohammed Ben Sulayem dat hij Red Bull niet wil stoppen.

"Waarom zou je degene die het goed doet straffen? Nee, we moeten ervoor zorgen dat de andere teams het goed gaan doen. Niemand houdt andere teams tegen om het beter te doen. We gaan niemand straffen omdat hij het beter doet en omdat hij harder zijn best doet, dat zou oneerlijk zijn."