Mercedes gaf alleen Hamilton updates in België

Mercedes bracht voor de W14 een geplande update mee naar Spa-Francorchamps om de bolide te verbeteren. Uiteindelijk reed Lewis Hamilton als enige ermee in de rondte.

Mercedes chief technical officer Mike Elliott legde tijdens de post-Belgische GP debriefvideo uit waarvoor de update diende en waarom teamgenoot George Russell niet voor de nieuwe achtervleugel koos.

"Een hoop werk verricht om te proberen de algemene balans van de auto goed te krijgen, uit te zoeken welk downforce-level we willen gebruiken en uit te zoeken waar we onze mechanische balans en onze aerobalans gaan plaatsen om onszelf in het juiste spoor te krijgen."

"George had het gevoel dat de grotere achtervleugel hem wat opties gaf. Hij gaf de voorkeur aan de balans van de auto die daarmee reed, dus koos hij ervoor om het raceweekend daarmee te beginnen."

Door het aanhoudende slechte weer in de Ardennen hield Russell vast aan de configuratie waarmee hij het weekend begon.

"Er was geen droge sessie meer echt en ze hielden allebei erg van de setup die ze zo gekozen hadden om op het niveau te blijven waar ze waren."