Vasseur werkt keihard aan hervormingen binnen Ferrari

Frederic Vasseur is bij Ferrari aangenomen om de boel te hervormen. De Fransman is al aardig op weg, maar de ideale structuur is volgens de teambaas nog niet in zicht

"We zijn mijlenver verwijderd, want als je mijn werk doet, hoef je je niet voor te stellen dat er een perfecte structuur is", zei hij tegen Motorsport.com.

“Je moet altijd verbeteren en altijd dingen veranderen. Als je twee jaar achter elkaar in dezelfde structuur blijft, ben je af want alle anderen zullen verbeteren.''

''We zullen de komende weken, de komende maanden, de komende jaren enkele wijzigingen aanbrengen, omdat sommige onderwerpen wat langer zijn dan andere. Maar het is een permanente evolutie en permanente verbetering.”

Focus op 2024

Met een schuin oog kijkt Vasseur al naar volgend seizoen en heeft al een duidelijk beeld waar Ferrari aan moet sleutelen om beter te worden.

"Ja, we beginnen een veel beter idee te krijgen van de situatie, waar we zwak zijn en waar we beter aan toe zijn", zei hij.

'Maar dit zal ik voor me houden. Sorry! Maar zeker, race na race beginnen we een veel beter beeld van de situatie te krijgen."