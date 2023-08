Wolff ziet positieve bijvangst na gestolen titel in Abu Dhabi

Vragen over Abu Dhabi '21 blijft Mercedes-baas Toto Wolff achtervolgen. Ook bij BBC Radio's Desert ontkwam hij er niet aan. De 51-jarige vindt nog steeds dat Lewis Hamilton is bestolen van zijn achtste wereldtitel.

Het doet de Oostenrijker nog steeds pijn, maar zegt wel dat hij het achter zich heeft gelaten. Wolff ziet zelfs een positieve bijvangst na de verloren finale in 2021 tussen Hamilton en Max Verstappen.

"Beide coureurs begonnen met gelijke punten aan deze race", blikte de Oostenrijker terug op BBC Radio's Desert.

“Beste man en beste machine hoorden te winnen, en de beste man die dag won niet. En het is nog steeds iets dat steekt.

"Het ging niet om het verliezen. We zouden allemaal in staat zijn geweest om die race eerlijk verliezen en dat te accepteren. Maar het was gestolen en dat maakte het moeilijk", doelde Wolff op de ongebruikelijke Safety Car-procedure die titelconcurrent Max Verstappen een tweede leven gaf en daarvan profiteerde.

Het overkoepelende autosportorgaan onderzocht de casus en kwam met een uitgebreid rapport. Wedstrijdleider Michael Masi werd geslachtofferd.

“De nieuwe FIA-president kon toegeven dat er een fout was gemaakt en dat het een ‘menselijke fout’ was, zo noemden de FIA het."

Volgens het rapport handelde Masi met goede bedoelingen aangezien men tijdens het seizoen meermaals aangaf dat er alles aangedaan moest worden om onder een groene vlag te finishen. Wel spreekt men van een 'human error' als het gaat om het proces omtrent de gelapte auto's.

De uitslag bleef staan en Wolff gaf zichzelf de tijd om het een plek te geven. "Het bracht ons natuurlijk niet de trofee terug en maakte Lewis niet de enige achtvoudig wereldkampioen. Maar je moet jezelf er gewoon overheen zetten. En ik denk dat Lewis en ik in dat opzicht erg op elkaar lijken."

De Mercedes-baas kon het sporttrauma relativeren. "Er gebeuren veel ergere dingen in de wereld dan gestolen worden van een Formule 1-wereldkampioenschap."

Toch leverde het verlies iets positiefs op voor Mercedes en Hamilton. "Het interessante fenomeen is dat wij als team en Lewis als coureur niet veel krediet en sympathie hadden omdat we zo vaak wonnen. En we werden op dat moment de underdog. Mensen juichten voor ons."

En dat is vandaag de dag nog steeds positief voor ons", concludeerde Wolff.