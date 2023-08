Horner snapt teleurgestelde fans door dominantie Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner kan de succesreeks in 2023 nog steeds niet bevatten. Toch snapt de Brit dat F1-fans niet gelukkig worden van de Red Bull-dominantie.

"Het is misschien niet leuk voor de fans omdat het voorspelbaar is, maar we zijn gewoon gefocust op het proberen er het beste uit te halen en het is een heel speciaal moment voor dit team omdat het historisch is.", doelde Horner op het recordreeks van Red Bull.

"1988 was de laatste keer dat zoiets werd bereikt en om te denken dat wij het team waren dat in staat was om dat te doorbreken, is iets waar we alleen maar van hadden kunnen dromen."

McLaren

In 1988 stond op de McLaren geen maat. Alain Prost en Ayrton Senna regen de zeges zonder problemen aan elkaar. Maar op Monza liep het anders.

Prost viel uit in ronde 39 met motorproblemen. McLaren had nog een troef over met Senna die comfortabel leidde.

De Braziliaan deed richting het einde rustig aan om waarschijnlijk benzine te sparen, zodat hij niet voor het zicht van de haven stil zou komen te staan.

Twee ronden voor het zwaaien van de finishvlag vergaloppeerde Senna zich echter met het inhalen van een achterligger en crashte zichzelf uit de race.

Hierdoor kon Ferrari zijn eerste dubbelzege scoren na de dood van oprichter Enzo Ferrari. De zegereeks van McLaren kwam tot een abrupt einde.