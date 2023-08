'Nevenproject Alpine in zwaar weer: Hypercar-programma kampt met tekorten'

De nieuwe Hypercar van Alpine heeft het circuit nog niet eens gezien, en nu al wordt de deelname van het Franse merk omgeven door vraagtekens. Na de recente managementwissel binnen de top van het zustermerk van Renault is het nog maar de vraag of het dure Hypercar-programma wel kan worden voortgezet.

Dit heeft GPToday.net vernomen van bronnen rondom Alpine. Waar de Franse autobouwer graag een aanval op de overwinning in de legendarische 24 uur van Le Mans zou willen doen, mag het eerst een zestal coureurs bijeen rapen. Geruchten doen de ronde dat Alpine, geheel tegen de normale gang van zaken in de Hypercar-klasse in, rijders zal moeten aanstellen die geld meenemen. Andere merken in die competitie, waaronder Porsche, Le Mans-winnaar Ferrari en meervoudig kampioen Toyota, hebben dankzij financiële vrijheid zelf de keuze welke coureurs er achter het stuur van hun Hypercars kruipen.

Voorafgaande aan het Belgische Grand Prix-weekend maakte Alpine bekend dat de wegen van hen en teambaas Otmar Szafnauer per vandaag (dinsdag) zijn gescheiden. Die beslissing volgde op een managementwissel, waarbij onder meer uitvoerend directeur Laurent Rossi aan de kant werd geschoven. Bruno Famin, een bekende uit de endurancewereld die in het verleden onder meer successen boekte met Peugeot, werd juist aangekondigd als voorlopige vervanger van Szafnauer. Zijn kennis zal zodoende niet worden uitgewisseld met het Hypercar-project.

Alpine komt momenteel met twee geleasede Oreca 07's uit in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship, maar dit is met het oog op toekomstige deelname aan de Hypercar-klasse. Charles Milesi, Julien Canal, Matthieu Vaxivière, Memo Rojas, Olli Caldwell en André Negrão verdedigen in het WEC de kleuren van de Franse autobouwer.