F2-coureur Vesti vervangt Russell in training voor Mexicaanse Grand Prix

Het Grand Prix-weekend in oktober zal voor de vele Deense fans een speciale worden. F2-coureur én Mercedes-junior Frederik Vesti zal dan namelijk in de W14-auto van George Russell gaan plaatsnemen, om de eerste vrije training van het weekend op de Autódromo Hermanos Rodriguez af te werken.

Bij de rookie test in november van 2022 op het Yas Marina circuit mocht Frederik Vesti ook al in de openwielbolide van Mercedes instappen, en daar zal later dit seizoen een tweede deelname bij opgeteld worden.

De Deense F2-coureur kreeg afgelopen weekend namelijk het nieuws dat hij tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico in de W14-auto van George Russell zal stappen, om samen met Lewis Hamilton de eerste vrije training af te werken.

Tegenover Viaplay vertelt een enthousiaste Vesti: "Om naast Lewis Hamilton aan een officiële oefensessie van de Formule 1 te mogen deelnemen, is echt geweldig. Mijn droom komt hiermee uit." Het Deense mediaplatform Sport Tv2 weet tevens te melden dat Mercedes denkt dat de aankomende kans voor Vesti op het perfecte moment voor hem komt.