Wolff grapt: "Je moet Max verwijderen uit de tussenstand"

Max Verstappen schreef vandaag met speels gemak de Belgische Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was zijn concurrentie wederom te slim af en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Mercedes-teambaas Toto Wolff grapt dat Verstappen uit de tussenstand moet worden verwijderd.

Verstappen is dit seizoen een klasse apart, hij wist in de eerste seizoenshelft slecht twee races niet te winnen. In Spa-Francorchamps moest hij de Grand Prix vanaf de zesde plaats starten vanwege een versnellingsbakwissel, maar zelfs nu had hij geen kind aan de concurrentie. Verstappen passeerde Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Sergio Perez om daarna met een enorme voorsprong over de finish te komen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat het achter Verstappen wel enorm close is in het wereldkampioenschap. De coureurs achter de Nederlander zijn enorm aan elkaar gewaagd. In gesprek met de internationale media grapt Wolff er dan ook over: "Eigenlijk moet je Max gewoon weg laten uit de tussenstand! De tweede Red Bull is waar we willen staan. Het is een fantastisch seizoen geweest met het close racen. De stopwatch liegt nooit, er is nu één coureur die ver voor de rest uitrijdt. Wij moeten zorgen dat we daar bij gaan komen. Er is geen keus, dat is het doel."