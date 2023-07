Winnaarstrofee Verstappen wederom kapot!

Nadat Max Verstappens trofee in Hongarije per ongeluk werd gesloopt door Lando Norris, lette hij er vandaag in Spa-Francorchamps iets beter op. Verstappen kwam weer als winnaar over de streep en mocht dus ook weer de trofee voor de winnaar in ontvangst nemen. Ditmaal ging het weer mis.

Verstappens werkgever Red Bull Racing deelt beelden van het juichmoment na afloop van de race. Samen met zijn team rent Verstappen weg voor de champagnedouche, maar dat gaat niet helemaal naar wens. Terwijl iedereen wegrent klinken er rinkelgeluiden en schreeuwt Verstappen "Niet alweer!" Teambaas Christian Horner kijkt lachend toe hoe de trofee, buiten beeld, weer in stukken valt.